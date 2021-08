Wer auf einen gemütlichen Arbeitsausklang mit Live-Musik steht, kann aufatmen. Trotz Corona-Maßnahmen hat Thorsten Albrecht wieder Live-Musiker und Bands für die beliebte Zweibrücker Reihe „Feierabend“ eingeladen. Allerdings gelten Einschränkungen.

So dürfen nur maximal 350 Leute auf den dann mit Flatterband abgesperrten Herzogplatz. Diesmal werden die Leute an den Tischen bedient, wenn sie Getränke und Essen bestellen. Die Konzerte beginnen um 19 Uhr, Einlass ist eine Stunde vorher. Den Auftakt macht die junge Band Auszeit am Freitag.

Dieses Jahr heißt es nicht mehr„Feierabend XXL“. Denn die beiden Open-Air-Kinoabende vom letzten Jahr an der Fischtreppe am Schwarzbach – deswegen gab es den Zusatz XXL – werden nicht stattfinden, teilt Organisator Thorsten Albrecht mit. Warum werden sie weggelassen? Albrecht: „Wegen Corona, und um jetzt nicht unserem Zweibrücker Kino Konkurrenz zu machen, das es auch schwer hat.“ Deshalb gibt es zwischen dem 17. Juli und dem 7. August auch eine dreiwöchige Pause – da waren ursprünglich die Open-Air-Kino-Abende geplant.

Fünf Konzerte

Die fünf Konzerte finden diesmal nur auf dem Herzogplatz statt. Nicht wie sonst in der Zweibrücker Innenstadt verteilt. Geplant war die „Feierabend“-Musikreihe schon „ganz lange. Wir haben das Ganze auch wieder verwerfen müssen, ursprünglich war es ja auf anderen Plätzen geplant“, erläutert Albrecht.

Der Herzogplatz bietet sich besser an, erklärt Albrecht. „Einfach, um das Ganze besser leiten zu können wegen den Hygiene-Vorschriften.“ Ein großer, weitläufiger Platz sei wichtig – das gibt der Herzogplatz zum Glück her. „In der Poststraße zum Beispiel geht das nicht.“ Die Stehtische werden im Mindestabstand auseinandergestellt. Von diesen Tisch wegbewegen darf man sich, aber dann nur mit Maske. Wenn man an seinem Tisch bleibt, braucht man keine Maske.

Keine Warteschlangen

Neu ist in diesem Jahr der Service. „Die Leute werden an den Tischen bedient, damit keine langen Warteschlangen am Ausschank entstehen.“ Das Catering übernimmt Mario Vojvoda – er wird mit ein, zwei Essensständen am Start sein. Jede Woche variiert das Essensangebot. Es reicht von Würstchen über Burger bis hin zu Grillspezialitäten, die vor Ort auf einem großen Grill zubereitet werden. Auch vegetarisches oder veganes Essen bietet Vojvoda an, der als Veranstalter des Zweibrücker Mittelaltermarkts bekannt ist. Generell ist jedes Konzert in drei Sets unterteilt. Zwischen 15 und 30 Minuten werden die Pausen zwischen den Sets dauern.

Start am 17. Juli

Los geht es am Freitag 17. Juli, mit der Band Auszeit, die am Wochenende im Hof der Eventhalle ein gelungenes Konzert gab. Die Zweibrücker Musiker spielen nun aber doppelt so lange und bieten etwa 30 Lieder.

Nach drei Wochen Pause sorgt am 7. August Solo-Sänger Chris Jackson für gute Stimmung. Seine bunte Mischung von Balladen, Rock’n’Roll und Popsongs hat im Vorjahr beim Feierband die damals etwa 120 Zuhörer in der Poststraße begeistert. Auch eigene Lieder spielt er. „Rocket Man“ und „Here Comes the Rain Again“ spielte er letztes Jahr – und das ausgesprochen gut.

Am vergangenen Samstag war sie erst mit Gitarrist in der Eventhalle, am 14. August ist sie mit ihrer anderen Band Thanks For The Fish zu Gast: Sängerin und Gitarristin Natascha Reitler (sie kehrt zur Schreibung ihres Vornamens im Personalausweis zurück). Ihre Mitmusiker sind Michael Linder (Gitarre, Chorgesang), Bernd Wegener (Bass, Chorgesang) und Alexander Hövel (Cajun). Das Quartett spielt Rock-und Bluesklassiker unplugged in grooviger, eigenwilliger Neuinterpretation im unverwechselbaren Fish-Sound, aber auch Songs von Radiohead, den Pixies, Gnarls Barclay, den Interrupters und Asaf Avidan sind im Programm.

Am 21. August gibt sich das 13 PS Akustikduo die Ehre. Pepe Pirmann singt mit Gitarrist Sascha Giro Balladen, Rock- und Country-Lieder. Songs wie „Sweet Dreams“ und „Über den Wolken“ von Reinhard Mey sorgen für ein abwechslungsreiches Konzert.

Neues Duo: Estranoé

Neu ist das Akustikduo Estranoé. „Das ist ein Unplugged-Duo mit Gesang und Akustikgitarre“, erzählt Thorsten Albrecht. Estranoé spielen viele aktuelle, deutsche Lieder, „so Singer-Songwriter-mäßig, zum Beispiel Philipp Poisel und solche Sachen.“ Eigene Lieder in dieser Richtung spielt die Band auch. Sänger Marvin Ventura und Gitarrist Philipp Serr sorgen also für ruhige Stunden.