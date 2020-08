Nach drei Wochen Pause sorgt am Freitag, 7. August, Solo-Sänger Chris Jackson für gute Stimmung bei der Zweibrücker Sommermusikreihe „Feierabend“. Seine bunte Mischung von Balladen, Rock ’n’ Roll und Popsongs hat im Vorjahr beim „Feierabend“ etwa 120 Zuhörer in der Poststraße begeistert. Auch eigene Lieder spielt er. „Rocket Man“ und „Here Comes the Rain Again“ spielte er letztes Jahr – und das ausgesprochen gut. Was er diesmal beim „Feierabend“-Konzert auf dem Herzogplatz spielt, steht noch nicht fest. Die Bedingungen sind klar: Maximal 350 Personen dürfen auf dem mit Flatterband abgesperrten Platz. Die Zuhörer werden an den Tischen bedient, wenn sie Getränke und Essen bestellen. Das Konzert beginnt um 19 Uhr und ist in drei Sets mit Pausen unterteilt. Einlass ist ab 18 Uhr, der Eintritt ist frei.