Thanks for the Fish spielt am Freitag, 14. August, 19 Uhr, in der Reihe „Feierabend“ auf den Zweibrücker Herzogplatz. Geboten werden Coversongs von den Stones bis zu Adele. Zur Band gehören Natascha Reitler (Gesang), Michael Lindner (Gitarre), Bernd Wegener (Bass) und Alexander Hövel (Cajun). 350 Leute dürfen kommen, der Eintritt ist frei.