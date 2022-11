Bald ist Volkstrauertag. In Zweibrücken wird er wieder auf dem Ehrenfriedhof gefeiert. Und das sollte man mal hinterfragen. Der Begriff Volkstrauertag stammt aus einer Zeit, in der ausschließlich der gefallenen deutschen Soldaten in den Jahren 1914-1918 und 1939-1945 gedacht wurde. Die Inschriften der Ehrenmäler zeugen oft von einer Heldenverehrung vergangener Tage. Dass heute regelmäßig Neonazis am Ehrenfriedhof ihre Fahnen schwingen, kommt nicht von ungefähr. Der moderne Volkstrauertag hat mit einem trauernden Volk wenig zu tun, mit nationalen Helden überhaupt nichts. Er ist zur Gedenkfeier für alle Opfer von Gewalt und Krieg in allen Nationen der Welt geworden. Da wäre es doch an der Zeit, endlich einen anderen Begriff zu wählen und, noch wichtiger, einen anderen Ort.

Was meinen Sie, liebe Leser? Schreiben Sie uns: RHEINPFALZ, Rosengartenstr. 1-3, 66482 Zweibrücken E-Mail: redzwe@rheinpfalz.de.