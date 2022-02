Durch Corona fallen dieses Jahr wieder die meisten Faschingsveranstaltungen ins Wasser. Und einige der verbliebenen werden wegen des Kriegs in der Ukraine abgesagt. Wir wollten von Passanten in Zweibrücken wissen, ob ihnen der Fasching fehlt.

Elena Kache aus Thaleischweiler-Fröschen mag den Fasching. Sie findet es schade, dass es keine Umzüge mehr gibt – auch wegen ihrer Kinder. „Wir sind umgezogen von Hamburg. Da gibt es Fasching nur im Kindergarten.“ Vor etwa zehn Jahren hat sie mit ihrer Familie aber in Zweibrücken gewohnt. „Und wir haben hier auch Fasching mit meinen kleinen Kindern gefeiert – das war sehr schön.“ Dass er nicht mehr gefeiert werden kann, vermisst sie. „Und die Kinder auch. Die freuen sich dann sehr, das Verkleiden war immer so schön für sie.“ Sie waren schon als Hexe, Pirat und Feuerwehrmann verkleidet. Am meisten vermisst sie den Spaß, den die Kinder haben. Deswegen würde sie, sobald es wieder Faschingsumzüge gibt, direkt mitmachen. „Ich bin sowieso ein Mensch, der immer was feiert. Und ich finde, Fasching muss sein!“

Fasching fällt auch dieses Jahr ins Wasser. Archivfoto: Laborenz Elena Kache Foto: Laborenz Christof Wolff Foto: Laborenz Markus Juhasz mit Tochter Luisa Foto: Laborenz Sandra Sylejmani Foto: Laborenz Marc Dittrich Foto: Laborenz Wilma Sebralla Foto: Laborenz Foto 1 von 7

Christof Wolff bezeichnet sich selbst als Faschingsmuffel. Eins stört ihn daran besonders. „Diese geplante Lustigkeit – das ist gar nicht mein Ding.“ Er findet, man kann auch zusammen feiern und lustig sein, unabhängig von Fasching. „Wobei ich das manchmal auch bedaure. Ich hab das auch später entdeckt, dass das schon ganz witzig sein kann.“ Er sieht das Faschingsfeiern als eine Art Gewohnheit an, „die ich eben nicht hab’. Es ist schon eine Möglichkeit für viele, mal Dampf abzulassen. Ich kann das schon verstehen, und ich finde es einfach traurig, dass das in Corona-Zeiten nicht mehr stattfindet.“ Er sieht das als geregelte Veranstaltung an, „die vielleicht von Leuten gefeiert wird, die normalerweise auch ein geregeltes Leben haben. So eine Kappensitzung ist für mich eigentlich eine ziemlich spießige Veranstaltung. Das ist zwar lustig – aber geplant lustig.“

Markus und Melanie Juhasz lieben den Fasching. Ihre kleine Tochter Luisa ist sogar im KVZ (Karnevalverein Zweibrücken). Und was macht ihr daran am meisten Spaß? „Tanzen“, meint sie prompt. „Und der Umzug“, ergänzt Papa Markus. „Auf den sind wir immer als Familie gegangen. Das fehlt mir am meisten. Fasching hat auch so ein bisschen Struktur gegeben. Wie alles, was so ist. Dieses Jahr hat für mich gar keine Struktur“, meint der Zweibrücker. Büttenreden hört er besonders gern – „gern auch mit politischem Hintergrund“. Für ein bisschen Faschingsgefühl sorgt bei ihm „,Mainz bleibt Mainz’. Auch wegen der Büttenreden.“ Tochter Luisa macht bei einer Online-Veranstaltung mit, da wird auch gebastelt.

Auch Sandra Sylejmani findet es schade, dass Fasching seit zwei Jahren ausfällt. Mit ihren Kindern sind sie vor allem früher auf viele Umzüge gegangen – „in Zweibrücken, aber auch in Blieskastel. Wir sind immer auf mehrere gegangen.“ Am meisten vermisst sie daran „das Zusammensein. Meine beste Freundin ist bei der Gruppe Rotenberg dabei. Die sind jetzt schon seit 20 Jahren beim Umzug dabei. Die Leute stecken auch immer so viel Arbeit rein – und plötzlich wird’s dann abgesagt.“ Für sie ist es auch ein geplantes Event, wo man sich drauf freuen kann. „So ähnlich wie das Stadtfest.“ Sie kann es kaum erwarten, dass es wieder losgeht. Sie wohnt auch direkt an der Quelle – in der Maxstraße.

Ganz anders sieht das Marc Dittrich. „Ich habe kein Interesse dran. Für mich ist das einfach eine Idiotie. Die meisten nutzen das halt nur für Fresserei, Sauferei, Hurerei.“ Zudem sei das Feiern zu übertrieben worden. „Für Kinder vielleicht – aber ich persönlich: nö.“ Als Kind war er auf Umzügen – irgendwann in seinen Zwanzigern hat er das Interesse daran verloren. Für ihn hat Fasching gar keine positiven Seiten. „Wenn sie’s jetzt noch aus dem Fernseher streichen, wär’s perfekt“, fügt er augenzwinkernd hinzu. Er kann aber nachvollziehen, dass andere Spaß dran haben. „Jeder soll leben, wie er möchte, und machen, was er möchte. Hat dann ja aber mit mir nix zu tun.“

Wilma Sebralla mag den Fasching. Eigentlich. Denn: „Im Zuge der Weltlage im Moment habe ich da keine Lust drauf.“ Sie meint die Corona-Krise und den Ukraine-Krieg. „Wir haben andere Probleme auf dieser Welt wie Fasching. Ich finde, das passt in diese Zeit nicht. Aber wer Interesse daran hat … Also, ich bräuchte den Fasching nicht. Aber ich bin ja nicht allein auf der Welt.“ Auch seitens des Umweltschutzes hinterfragt sie den Fasching kritisch. „Das hinterlässt ja auch Spuren. Wenn ich dann den Dreck so sehe drumherum, und, und, und. Aber das ist ja nur meine Sicht der Dinge.“