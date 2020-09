Seit Anfang der Woche wird die Ortsdurchfahrt von Reifenberg ausgebaut. Deshalb fahren die Busse eine Umleitung, und die Haltestelle in der Ortsmitte wurde verlegt. Nun stellt sich heraus: Im Baustellenfahrplan ist ein Fehler.

Alle Busse – nicht nur zwei Schulbusse am Morgen – halten an der Ersatzhaltestelle an der Abzweigung Poststraße/Höhgasse. Das stellte Peter Dehn, Planer bei der DB Regiobus, auf Anfrage der RHEINPFALZ klar. Im Baustellenfahrplan, der unter anderem im Internet abrufbar ist, ist für fast alle Busse nur die Haltestelle am Mühlweg vermerkt.

„Die Ersatzhaltestelle und die Haltestelle am Mühlweg in Richtung Maßweiler werden bedient“, teilte Dehn jedoch mit. Der komplette Fahrplan hängt auch an der Ersatzhaltestelle aus, mit dem handschriftlichen Hinweis, dass er nicht nur am Mühlweg gilt, sondern auch in der Poststraße. So sei es im Vorfeld auch abgesprochen gewesen, sagte Thorsten Höh, Sprecher der Kreisverwaltung, auf Anfrage.