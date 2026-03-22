In der Nacht zum Sonntag, 22. März, wurde die Polizei im Stadtgebiet von Zweibrücken zu mehreren Vorfällen gerufen. Zunächst wurde sie über vier fehlende Gullydeckel in der Verlängerung der Kohlenhofstraße informiert – eine erhebliche Gefahr für Verkehrsteilnehmer. Die Gefahrenstellen wurden provisorisch abgedeckt. Die Polizei vermutet, dass die Kanalabdeckungen in Richtung des angrenzenden Schwarzbachs gebracht wurden. Dort wurden zwei Warnbaken entdeckt, deren Herkunft derzeit ungeklärt ist.

Außerdem fand die Polizei einen am Zaun befestigten Mülleimer vor, der vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Das Feuer konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr mit einem Feuerlöscher gelöscht werden. Gegen 0.30 Uhr wurde ein weiterer Brand gemeldet: Auf dem Gelände der Albert-Schweitzer-Grundschule in der Ernstweilertalstraße brannte eine Mülltonne. Das Feuer konnte zunächst durch eingesetzte Kräfte eingedämmt werden, musste jedoch durch die Feuerwehr vollständig gelöscht werden.

Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe der Taten wird von der Polizei geprüft, ob ein Zusammenhang zwischen den Vorfällen besteht. Es entstand ein Schaden von insgesamt circa 3300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-15399 zu melden.