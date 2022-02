Vergangene Woche konnte man ihn spüren, den ersten Hauch von Frühling. Sonnenstrahlen verteilten die Kraft der Wärme in die Herzen meist gut gelaunter Menschen. Moment, da war doch was? Nein, besser gesagt, da war eben nichts, nämlich nichts mit Winter im Sinne von Schnee. Vermissen die Menschen ihn, den Winter?

Gerlinde Sprengard ist mit ihrem Mann in der Stadt unterwegs. „Wenn es ein schöner Winter wäre, mit Schnee und Sonne, das wäre in Ordnung“, sagt sie. Was fehlt der Zweibrückerin an den Wintern von einst, die schon seit Jahren ausbleiben? „Die trockenen Winter, mit Spaziergängen und Kutschenfahrten. Das wäre schön. Ansonsten sind wir keine Skifahrer, auch wenn wir als Kinder Schlitten gefahren sind. Aber jetzt, im Alter? Wobei, ein richtiger Winter wäre schöner, auch an Weihnachten. Das war damals einfach eine andere Atmosphäre.“

Uwe Tropper aus Zweibrücken vermisst den richtigen Winter. „Auf jeden Fall. Weil das matschige und regnerische Wetter, das wir jetzt haben, gar nichts für mich ist. Auch für die Kinder wäre ein echter Winter schöner. Als wir noch jung waren, sind wir jedes Jahr Schlitten fahren gegangen. Das gibt es ja gar nicht mehr. Die Kinder sitzen daheim nur noch rum. Zum Teil sitzen sie ja sowieso nur noch die meiste Zeit vor dem Computer. Ein schöner Winter könnte dafür sorgen, dass die Kinder mal wieder rauskommen.“

Sabine Bundrück und ihr Mann schieben gerade ihr Kind in der „Schees“ durch die Innenstadt. Die junge Mutter ist doch sicher ein leidenschaftlicher Fan des Winters? „Nein. Schnee wäre schön, ja. Aber Regenwetter mag ich nicht.“ Dann denkt die Zweibrückerin noch einmal nach, ändert ihre Meinung und lacht. „Doch ja. Im vergangenen Jahr haben wir doch mal kurze Zeit ganz viel Schnee gehabt. Das hat uns richtig viel Spaß gemacht. Wir waren mit den Kindern draußen, Schlitten fahren, mit allem drum und dran.“

Elina Ostermann aus Wattweiler vermisst es auch, „mit meiner Tochter im Schnee zu spielen. Wir haben Schneemänner gebaut, wir waren Schlitten fahren, bei uns im Ort. Ich mag jede Jahreszeit, jede hat etwas für sich. Aber der Winter geht verloren, weil es da nur noch regnet. Das finde ich sehr schade.“

Einen bisher nicht genannten Aspekt des Winters erwähnt Thomas Hoffmann. „Ich finde, der Schnee gehört zum Winter dazu. Er fehlt mir. Kalt ist es ja zwischendurch schon mal. Ich würde mit meinen Kindern aber gerne Schlitten fahren gehen. Oder, wenn es wirklich so kalt und trocken ist, dass der Schnee liegenbleibt, mal spazieren gehen. Dann herrscht hier auch eine ganz andere Atmosphäre, finde ich. Dann wirkt das Leben so ein bisschen entschleunigt. Man muss man zwar Eis kratzen am Auto, aber das gehört doch dazu. Das ist ein Opfer, das man dann gerne bringt.“

Nur einer der Befragten in der Fußgängerzone vermisst noch nicht einmal den Schnee in Zweibrücken. Tino Kauf hat sich sogar schon in Sommerkleidung geworfen: neben einer Sonnenbrille trägt er eine dreiviertellange Hose. „Ich liebe den Sommer, ich liebe das Meer.“ Wie, noch nicht mal Schlitten fahren mit den Kindern? „Dafür kann man doch nach Österreich. Oder dahin, wo Schnee liegt, wenn man das will.“ Also liegt seine Wohlfühltemperatur im Winter etwa bei 20 Grad? „Das sieht man ja. Kurze Hose noch dazu“, antwortet der Zweibrücker lachend in Anspielung auf seine sommerliche Februarbekleidung.