Die FDP spricht sich für die Fortführung des Zweibrücker Modells der wiederkehrenden Beiträge aus. Die Verdoppelung der Beiträge auf 28 Cent je gewichteten Quadratmeter für die kommenden fünf Jahre sei höheren Baukosten geschuldet, aber auch den Plänen, mehr Straßen ausbauen zu wollen.

Der frühere FDP-Vorsitzende Bernd Helbing und die Fraktionsvorsitzende im Stadtrat, Ingrid Kaiser, betonten am Mittwoch im Redaktionsgespräch, dass die Einmalbeiträge für manche Anlieger ausgebauter Straßen „ungerecht und ruinös waren“. Kaiser berichtet von einem älteren Anlieger der Carl-Pöhlmann-Straße, der ein großes Grundstück besaß und wegen des Straßenausbaus sein Haus verkaufen und in eine Mietwohnung ziehen musste. „Politik darf so nicht in das Privatleben eingreifen“, findet Kaiser. Und Helbing: „Ich zahle doch lieber jährlich 260 Euro an wiederkehrenden Beiträgen als einmalig bis zu 20 000 Euro.“ Wiederkehrende seien gerechter, weil sich nun auch Anlieger von Bundes- und Landesstraßen am kommunalen Straßenausbau finanziell beteiligen müssen. „Wir befahren und nutzen alle die städtischen Straßen. Deshalb sollte auch jeder sein Scherflein zum Ausbau beitragen“, findet Helbing.

Die Haltung der Landes-FDP finden sie nicht gut

Der wiederkehrende Beitrag, den die Stadt für die Jahre zwischen 2016 und 2020 auf 14 Cent pro Quadratmeter festgelegt hatte, sei zu niedrig gewesen. „Das war damals jedem klar“, sagt Kaiser. Aber deswegen dürfe man die Wiederkehrenden nicht infrage stellen. Mit einem höheren Beitrag könnten bis 2025 auch mehr Straßen in der Innenstadt ausgebaut werden. „Das sind Investitionen, die die Bilanz und das Vermögen der Stadt erhöhen. Das ist auf jeden Fall sinnvoller als Straßen zu flicken“, so Helbing. Die Haltung der Landes-FDP, dass das Land die Ausbaukosten der Straßen komplett übernehmen sollte, ohne die Bürger zu beteiligen, teilen die Zweibrücker Liberalen nicht. „Das ist illusorisch“, meint Kaiser. „Das würde Milliarden kosten, um alle Straßen im Land zu finanzieren.“

Kaiser: Es wird luxuriöser ausgebaut

Ingrid Kaiser findet, dass mit der Einführung der wiederkehrenden Beiträge manche Straßen luxuriöser ausgebaut werden und verweist etwa auf die Römerstraße. Hier sieht sie ein künftiges Sparpotenzial, etwa wenn Bürgersteige noch in Ordnung seien. „Man müsse das auf den Prüfstand stellen, ob man nicht günstiger planen könnte.“ Mit der neuen Straßenbeleuchtung fühle sie sich in der Hofenfelsstraße manchmal „wie auf der Champs Élyssée“, so hell seien die Lampen nach Einbruch der Dunkelheit. FDP-Stadtratsmitglied Ulrich Schüler verweist auf eine andere Möglichkeit zu sparen: „Die Kosten für die Suche nach Bomben und Granaten beim Straßenausbau sollte der Bund übernehmen. Das hat die Stadt nicht verursacht.“

Bürgerbeteiligung überdenken

Die Zweibrücker Liberalen fordern, die Art der Bürgerbeteiligung zu überdenken. „Der UBZ sollte die Anwohner frühzeitig in der Entwurfsphase beteiligen und nicht erst, wenn die Planung schon vorliegt und nichts mehr zu ändern ist“, so Kaiser. Sie sieht etwa die Möglichkeit, die Bürger in Form eines Fragebogens zu beteiligen.