Nachdem er bereits einige Wochen bei den Grün-Weißen mittrainiert hatte, hat der Verteidiger Jonas Scholz vom 1. FC Kaiserslautern jetzt einen Vertrag beim Regionalligisten FC 08 Homburg bis Juni 2022 unterschrieben. Für den 1. FC Nürnberg hatte Scholz er 24 Spiele in der U17-Bundesliga und 38 Partien in der U19-Bundesliga bestritten, bevor er 2018 zum FCK wechselte. Der Verteidiger, geboren in Roth bei Nürnberg, hat für die „Roten Teufel“ 52 Spiele in der Oberligamannschaft absolviert. Fünfmal kam er in der Dritten Liga zum Einsatz. FCH-Trainer Matthias Mink beschreibt den 1,89 Meter großen Neuzugang als „jungen, hungrigen Spieler“, der das Homburger Team besser mache sowie „taktisch flexibler, da er sowohl Innen- als auch linker Außenverteidiger spielen kann“. Jonas Scholz: „Die Bedingungen in Homburg sind super, man kann sich hier schnell gut weiterentwickeln. Der Verein möchte noch viel erreichen, und dazu möchte ich gerne beitragen.“