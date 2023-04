Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fußball: Schwere Zeiten hatten die Fans des 1. FC Kaiserslautern in den letzten Jahren. Nicht besser wurde es, als die Saison samt Geisterspielen in der Dritten Fußball-Bundesliga zu Ende geführt wurde. Auch die Fanclubs der Umgebung von den roten Teufeln leiden gewaltig, wie auch die „Treuen Jungs“ aus Niederauerbach.

„Wenn am Wochenende die Massen, in die Fußballstadien zieh’n“, beginnt das Betze-Lied, ein Gassenhauer, der in diesen Tagen, nimmt man ihn wörtlich, eine besondere