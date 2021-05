Stürmer Thomas Gösweiner vom Regionalligisten FC Homburg hat bei der 2:3-Auswärtsniederlage am Dienstag, 4. Mai, bei den Offenbacher Kickers eine Ruptur des vorderen Kreuzbandes erlitten. Nach Auskunft des FCH wird der torgefährliche Österreicher damit für sechs bis acht Monate ausfallen. Am Dienstag, 11. Mai, soll er operiert werden. Die schwere Verletzung bedeutet einen herben Verlust für die Mannschaft von Trainer Timo Wenzel. Erst in der Winterpause war der 26-jährige Angreifer von der SV Elversberg zum FC Homburg gewechselt. Für diesen erzielte er in bislang 18 Spielen fünf Tore. Gösweiner soll bereits am Dienstag operiert werden.