Am Samstag, 26. März, spielt der FC Homburg ab 14 Uhr in der Fußball-Regionalliga zuhause gegen die TSG Balingen. Begleitet wird das Spiel von einer öffentlichen Stammzell-Typisierungsaktion mit der Stefan-Morsch-Stiftung. Im Homburger Waldstadion stehen am Samstag von 13 bis 15 Uhr an den Eingängen zum Tribünen- und zum Stehplatzbereich an Block 1 zwei Testzelte der Stefan-Morsch-Stiftung bereit. Dort kann man sich informieren, innerhalb weniger Minuten eine Speichelprobe abgeben und sich als möglicher Stammzellenspender registrieren lassen. Vor einigen Tagen haben sich bereits die FCH-Spieler typisieren lassen.