Bis zum 3:1 der Gäste nach 67 Minuten war im letzten Spiel der dritten Runde des Kreispokals Pirmasens/Zweibrücken für C-Klassen-Klub FC Kleinsteinhausen gegen Merzalben am Dienstagabend noch alles möglich. Nach dem frühen 1:0 durch Daniel Peters (20.), der für die Gastgeber einen Foulelfmeter sicher verwandelt hatte, präsentierte sich jedoch die Abwehr des FC Merzalben in der Folge als unüberwindbares Bollwerk. Stefan Eiler (23.) und Patrick Hess (26.) waren zur 2:1-Pausenführung des Vertreters der B-Klasse Ost, Gruppe B, erfolgreich. Merzalbens Torwart Sebastian Friedmann rettete zudem mehrmals in für den FCK durchaus aussichtsreichen Momenten den geringen Vorsprung. Thomas Stanjek (67.) und Jan Lechtenfeld (82.) machten schließlich den Deckel drauf und sicherten den Einzug des FC Merzalben ins Pokal-Achtelfinale (am 21./22. Oktober) ab. Dort trifft Merzalben auf den FC Erlenbrunn.