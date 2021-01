Nachdem bereits der erste Nachholtermin für das Heimspiel des FC Homburg gegen den SC Freiburg II wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt wurde, hat man nun auch die für Mittwoch, 27. Januar, geplante Neuansetzung verschoben. Nach den Schneefällen am Montag und wegen der unklaren Wetterprognose mit weiterem möglichem Schnee am Mittwoch wurde die Partie am Dienstag, 26. Januar, erneut vertagt. Neuer Termin für die Partie gegen den SC Freiburg II ist Mittwoch, der 17. Februar, 14 Uhr.