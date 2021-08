Zwei Wochen vor Beginn der neuen Regionalligasaison meldet der FC Homburg die Neuverpflichtung des niederländischen Außenbahnspielers Abdul Karim Sankoh von der U 23 des englischen Vereins Stoke City. Bei den Grün-Weißen hat er einen Einjahresvertrag bis Juni 2022 unterschrieben. FCH-Trainer Timo Wenzel lobt Sankoh als antrittsstark; bei direkten Duellen auf dem Flügel könne er sich gut durchsetzen. „Er kann auf der Außenbahn eine echte Waffe werden.“ Abdul Sankoh, geboren im afrikanischen Sierra Leone, spielte in der Jugend von Sparta Rotterdam, ehe er zur Saison 2019/20 in die Premier League 2 zu Stoke City wechselte. Stoke ist übrigens die Geburtsstadt der englischen Motörhead-Rocklegende Lemmy Kilmister. Gegen Kroatien hat Abdul Sankoh ein Länderspiel in der U 16-Nationalmannschaft der Niederlande absolviert.