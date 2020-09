Auf den Trikots im aktuellen Regionalligakader des FC 08 Homburg war die Rückennummer 9 bislang noch nicht vergeben. Dies hat sich am Mittwoch, 9. September geändert: Der FCH meldet mit dem 19-jährigen Maxence Bell Bell einen weiteren Neuzugang. Der Mittelfeldspieler, der zuletzt im U19-Bundesligateam der Offenbacher Kickers aktiv war, hat in Homburg die Nummer 9 und einen Vertrag bis Juni 2021 mit Option auf ein weiteres Jahr erhalten. Homburgs Trainer Matthias Mink lobt Maxence Bell Bell als „großes Talent mit einer außergewöhnlichen Geschwindigkeit“. In den nächsten Wochen solle er im Trainingsbetrieb möglichst rasch ans Regionalliga-Niveau angepasst werden, „um uns dann als flexibler Kaderspieler für die Offensive zur Verfügung zu stehen“. Am Freitag, 11. September, 19 Uhr, bestreitet der FC Homburg sein erstes Heimspiel der neuen Saison. Nach dem 2:1-Auswärtssieg in der Vorwoche in Gießen treffen die Homburger nun auf den VfB Stuttgart II um Ex-Bayernstar Holger Badstuber. Wegen Corona werden an der Tageskasse keine Eintrittskarten verkauft. Aus dem Dauerkarten- und Vorverkauf geht der FCH davon aus, dass die etwa 700 erlaubten Zuschauerplätze am Freitagabend alle besetzt sein werden.