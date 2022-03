Anlässlich seines nächsten Heimspiels unterstützt der Fußball-Regionalligist FC Homburg am Wochenende den Ukraine-Solidaritätsspieltag der DFB-Stiftung Egidius Braun. Wenn der FCH am Samstag, 26. März, 14 Uhr, gegen die TSG Balingen spielt, werden im Waldstadion Spenden für die Ukraine gesammelt. Der Verein spendet pro Besucher je einen Euro an den Nothilfefonds der DFB-Stiftung. Außerdem sammeln Kinder aus den FCH-Nachwuchsabteilungen an den Eingängen beim Publikum Geldspenden, die ebenfalls an den Ukraine-Nothilfefonds für bedürftige Menschen aus der Ukraine fließen.