Fußball-Regionalligist FC Homburg plant mit etwa 700 Zuschauer-Eintrittskarten, die pro Heimspiel in der neuen Saison in den Verkauf gehen können.

Am Samstag, 5. September, geht der Club zunächst mit einem Auswärtsspiel beim FC Gießen ins neue Spieljahr. Wegen der Corona-Bestimmungen werden dort keine Gästezuschauer zugelassen – wie auch bei den Heimspielen des FC Homburg. So wird es fast allen Stadien der Regionalliga Südwest gehandhabt. Von den 700 zulässigen Zuschauerplätzen beim FCH sind diejenigen der Dauerkarteninhaber abzuziehen.

Heimspiel-Karten gibt es auch über die FC-Geschäftsstelle in Homburg am Rondell und im Onlineshop. Aktuell ist nicht davon auszugehen, dass noch Tickets an den Tageskassen zur Verfügung stehen. Den Inhabern von Dauerkarten kann die aufgedruckte Sitzplatz-Nummer nicht garantiert werden. Um den Mindestabstand auf der Tribüne einhalten zu können, werden auch hier entsprechende Maßnahmen ergriffen.

Masken sind auf den Zuschauerplätzen dauerhaft zu tragen; Visiere sind nicht zugelassen. Am Platz darf die Maske kurz zum Verzehr von Speisen und Getränken abgenommen werden. Wer am Spieltag keine Mund-Nasen-Bedeckung mitführt, wird nicht eingelassen. Das erste FCH-Heimspiel der neuen Saison wird am Freitag, 11. September, 19 Uhr, gegen den VfB Stuttgart II im Waldstadion angepfiffen.