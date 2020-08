Fußball-Regionalligist FC 08 Homburg hat den kantigen Verteidiger Ivan Sachanenko mit einem Einjahresvertrag für die kommende Saison 2020/21 verpflichtet. Der 23-jährige Deutsch-Kasache hatte bereits seit einigen Wochen probehalber beim FCH mittrainiert. Trainer Matthias Mink kennt den robusten Abwehrspieler schon länger; er habe Sachanenkos Entwicklung auch beim SC Freiburg stetig verfolgt. Mink: „Er kann im zentralen defensiven Bereich viele Positionen bekleiden und ist die letzte wichtige Planstelle in unserem Kader.“ Der 1,94 Meter große Sachanenko, der in der Jugend für Borussia Neunkirchen und den 1. FC Saarbrücken kickte, wechselte im Sommer 2017 zum SC Freiburg. Dort absolvierte er bis zuletzt 41 Spiele für die U 23 der Breisgauer in der Regionalliga Südwest. Insgesamt bestritt er in der Regionalliga 57 Einsätze.