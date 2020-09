„Wir dürfen hier heute 708 Zuschauer begrüßen. Damit ist unser Waldstadion ausverkauft. Das hatten wir so in dieser Form bis jetzt auch noch nie.“ Stadionsprecher Daniel Schmitz war sich der seltsamen äußeren Umstände bewusst, die am Freitagabend, 11. September, das erste Heimspiel des FC Homburg der Regionalligasaison 2020/21 prägten. Beim FCH waren sie aber froh darüber, dass überhaupt Zuschauer ins Stadion durften. Dementsprechend eindringlich wiederholte Daniel Schmitz seine Appelle ans Publikum, die Corona-Vorschriften einzuhalten. „Schließlich wollen wir auch unsere nächsten Spiele vor Zuschauern bestreiten.“ Die Stehränge waren in verkleinerte, abgetrennte Sektoren eingeteilt; die Gäste auf der Tribüne mussten jeden zweiten Sitzplatz freilassen. Allen Zuschauern gemeinsam war die Pflicht, während des gesamten Spiels ihre Schutzmasken zu tragen. Nur beim Biss in die Rostwurst oder beim Nippen am Stadionbier durfte der Mund-Nasenschutz kurz gelüftet werden. In sportlicher Hinsicht gibt’s zum Saisonstart beim FC Homburg nichts zu meckern: Nach dem 2:1 auswärts in Gießen und dem 3:0 vom Freitagabend daheim gegen den VfB Stuttgart II (Torschützen Dulleck (21.), Carl (74.), Di Gregorio (79.)) steht die optimale Ausbeute von sechs Punkten zu Buche. Dies bedeutete am Freitagabend die Tabellenführung.