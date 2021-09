Am Freitag ist dem FC Homburg mit einem 3:2 zuhause gegen Astoria Walldorf im sechsten Spiel der erste Sieg der Regionalligasaison 2021/22 gelungen. Eine schwere Aufgabe wartet auf die Saarpfälzer am Dienstagabend, 14. September: Um 18 Uhr wird am Mainzer Bruchweg das Auswärtsspiel bei Tabellenführer FSV Mainz 05 II angepfiffen. Am Samstag, 18. September, komplettiert dann das Heimspiel gegen Schott Mainz die „Mainzer Woche“ des FCH. „Wir haben die ersten Spiele verkackt“, beschreibt Homburgs Verteidiger Jannis Reuss unumwunden den mauen Start der Grün-Weißen in die Saison. Zum Tabellenführer reist der FCH mit Verletzungssorgen. Spielmacher Markus Mendler ist beim Walldorf-Spiel auf der Tartanbahn ausgerutscht und hat sich eine Zerrung am Wadenbein zugezogen. Trainer Timo Wenzel sieht Mendlers Einsatz am Dienstag als „sehr fraglich“ an. Torjäger Patrick Dulleck fällt definitiv aus: Er musste am Freitag mit Bluterguss im Oberschenkel mit der Trage in den Krankenwagen und von diesem in die Uniklinik gebracht werden. Gegen Walldorf mit Hüftprellung ausgewechselt wurde Mittelfeld-Stammkraft Mart Ristl: „Bei ihm sieht es im Moment aber am besten aus“, hofft Wenzel auf Ristls Einsatz am Dienstag. Wohl noch nicht spielen kann Routinier Tim Stegerer: Er kann seit seiner Trainings-Knieverletzung am vorigen Donnerstag bislang noch nicht trainieren.