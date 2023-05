Fußball-Regionalligist FC Homburg zieht in den DFB-Pokal ein. Im Entscheidungsspiel um den dritten saarländischen Pokal-Startplatz setzten sich die Grün-Weißen am Dienstagabend im Saarbrücker Kieselhumes-Stadion mit 4:1 gegen den SV Auersmacher (Oberliga) durch. Beide Teams hatten zuvor ihre Saarlandpokal-Halbfinalspiele gegen den 1. FC Saarbrücken und die SV Elversberg verloren. Weil diese beiden Vereine die Dritte Liga auf vorderen Plätzen abgeschlossen haben, sind Saarbrücken und Elversberg ohnehin für den DFB-Pokal qualifiziert. So wurde das Entscheidungsspiel der unterlegenen Halbfinalisten nötig.