Zwei Tage nach der bitteren 0:3-Heimniederlage gegen den SV Steinbach-Haiger hat Fußball-Regionalligist FC Homburg am Montag seinen Cheftrainer Timo Wenzel entlassen. Co-Trainer Sven Sökler soll das Team als Interimstrainer schon am Mittwoch, 26. April, 18.30 Uhr, im Saarpokal-Halbfinale gegen den 1. FC Saarbrücken betreuen. Der FCH begründet die Entlassung des 45-jährigen ehemaligen Bundesligaprofis vom VfB Stuttgart mit der „negativen sportlichen Entwicklung der letzten Wochen“. Sportvorstand Michael Koch erklärte, die Entscheidung sei „menschlich sehr zu bedauern, aber sportlich gesehen ist ein Wechsel nötig, um wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden“. Wenzel sei bewusst vor der Saarbrücken-Partie freigestellt worden, um der Mannschaft „vor diesem wichtigen Spiel einen Impuls zu setzen“. Timo Wenzel hatte den FC Homburg im März 2021 übernommen. Das Ziel des Aufstiegs in die Dritte Liga ist nach mehreren Pleiten in den vergangenen Wochen in dieser Saison wohl nicht mehr erreichbar. Beim schwachen Spiel gegen Steinbach forderten die FCH-Fans lautstark Wenzels Entlassung.