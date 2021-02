Wenige Stunden nach der 1:3-Heimniederlage im Nachholspiel gegen den SC Freiburg II am Mittwochnachmittag, 17. Februar, hat sich Fußball-Regionalligist FC Homburg von seinem Trainer Matthias Mink getrennt. Der Verein erklärte, er reagiere damit auf die negative sportliche Entwicklung der letzten Zeit. FCH-Vorsitzender Eric Gouverneur: „Wir haben intern die vergangenen Wochen analysiert und sind zu dem Entschluss gekommen, Chef-Trainer Matthias Mink freizustellen. Leider stellt sich die sportliche Situation – unabhängig vom Ergebnis der heutigen Partie gegen den SC Freiburg II – nicht so dar, wie wir uns das alle zum Beginn der Saison gewünscht haben. Wir sind davon überzeugt, dass wir auf der Trainerposition einen Wechsel vornehmen müssen, um die unzufriedenstellende sportliche Entwicklung zu stoppen und neue Impulse in die Mannschaft zu geben.“ Mink hatte den FC 08 Homburg erst im Juli 2020 nach dem überraschenden Abgang von Jürgen Luginger zum 1. FC Saarbrücken übernommen. Der Verein registrierte seit Januar einen „deutlichen Abwärtstrend“ mit nur einem Sieg seit November und zehn Punkten aus elf Spielen. Zunächst wird Co-Trainer Joti Stamatopoulos als Interimstrainer die Mannschaft leiten. Ihm zu Seite stehen wird Sven Sökler, der die Zweite Mannschaft in der Saarlandliga als spielender Co-Trainer betreut.