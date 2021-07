Fußball-Regionalligist FC 08 Homburg muss wegen eines positiven Corona-Falls in der Mannschaft sein Trainingslager in Bitburg vorzeitig abbrechen. Wie der Club mitteilt, kehrt die Mannschaft noch am Freitag, 30. Juli, wieder nach Homburg zurück. Seit Mittwoch befindet sich der FC Homburg in Bitburg im Trainingslager, das mit einem Testspiel am Samstag, 31. Juli, gegen Fortuna Düsseldorf II hätte enden sollen. Der betroffene Spieler habe am Donnerstagnachmittag typische Covid-Symptome gezeigt. Daraufhin sei er isoliert und dann auch positiv getestet worden. Alle anderen Teilnehmer am Trainingslager seien wiederholt negativ getestet worden. Nach Club-Angaben mussten in Abstimmung mit den Behörden die Spieler, die noch nicht vollständig geimpft sind, aus dem Trainingsbetrieb herausgenommen werden. So seien zu wenige Spieler übrig geblieben, „um das Trainingslager bis am Samstag vernünftig zu Ende zu führen“. Das Düsseldorf-Spiel wurde abgesagt. Bis spätestens Montag, 2. August, soll nach Gesprächen mit dem Gesundheitsamt entschieden werden, wie es mit dem Trainings- und Spielbetrieb weitergehen soll. Ob das für Mittwoch, 4. August vorgesehene Benefiz-Testspiel gegen den Oberligisten Diefflen stattfinden kann, sei derzeit unklar. Das erste Spiel des FC Homburg in der neuen Regionalligasaison ist auf 14. August bei den Offenbacher Kickers angesetzt.