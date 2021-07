Fußball-Regionalligist FC Homburg hat am Montag, 12. Juli, das Vorbereitungstraining für die kommende Saison aufgenommen. Ein erstes Testspiel ist für diesen Samstag, 17. Juli, 15 Uhr, beim SV Schwarzenbach auf der dortigen Sportanlage am Wacken geplant. Auf Anfrage sagte FCH-Geschäftsführer Rafael Kowollik am Dienstag, dass nach jetzigem Informationsstand Zuschauer zu diesem Freundschaftsspiel zugelassen werden. Eine Woche später, am Samstag, 24. Juli, testet der FC Homburg ab 15 Uhr in Waldmohr gegen den Rheinlandligisten SG Hochwald. Beim Trainingsstart am Montag am Waldstadion waren die beiden bislang verpflichteten Neuzugänge mit dabei – der bis dato beim FC Saarbrücken tätige Mittelfeldregisseur Markus Mendler und der zusätzliche Torhüter Krystian Wozniak, der von Borussia Dortmund II gekommen ist. Für den 28. bis 31. Juli ist ein kurzes Trainingslager an der Sportschule Bitburg geplant. Dort wird es zum Abschluss ein Testspiel gegen Fortuna Düsseldorf II geben.