Sattes Motorengeräusch, der Geruch von Benzin und verbranntem Gummi liegt in der Luft. Viele der über 500 Tagesbesucher brachten diese Attribute nicht mehr mit dem Zweibrücker Flugplatz in Verbindung. Dabei war der ehemalige Militär- und Verkehrsflughafen in den 90ern eine feste Station bei der Super-Tourenwagen-Meisterschaft.

Dieses Gefühl an einer Rennstrecke zu sein, kam am Samstag wieder auf. Wolfgang Fousek aus dem bayrischen Ruhpolding veranstaltet seit 2001 den „Mythos Sportwagen“, der an wechselnden