Das war nicht die feine englische Art: Als ein 83-jähriger Mann in einem Discounter in der Zweibrücker Hauptstraße – wohl unabsichtlich – mit dem Einkaufswagen gegen einen Mittfünfziger gestoßen war, platzte diesem der Kragen: Er stieß den Senior, so dass dieser rückwärts in ein Getränkeregal und auf den Boden fiel. Durch den Sturz hatte er dann Rückenschmerzen. Die herbeigerufene Polizeistreife stellte mittels Atemalkoholtest vor Ort eine Alkoholisierung von 1,98 Promille beim rabiaten Schubser fest und leitete ein Strafverfahren wegen Körperverletzung gegen den Mittfünfziger ein. Davor konnte ihn auch seine mehrfach geäußerte Entschuldigung nicht bewahren.