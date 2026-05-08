Er hat ein sehr langes Vorstrafenregister, sollte noch bis Ende 2030 in Haft sitzen. Jetzt kommen noch ein paar Monate für den 66-Jährigen aus der Südwestpfalz hinzu.

Die Staatsanwaltschaft wirft einem 66-Jährigen vor, am 4. September 2025 vier Beamte der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Zweibrücken beleidigt zu haben. Unter anderem soll er sie als Schwuchteln bezeichnet und ihnen auch das F-Wort entgegengeschleudert haben. Vor drei Jahren war der Mann wegen versuchten Totschlags zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden und verbüßte die Strafe zunächst in der JVA Zweibrücken. Nach dem Vorfall im September wurde der 66-Jährige, der aus der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben stammt, in die JVA Diez in der Nähe von Limburg an der Lahn verlegt.

In Handschellen wurde der Mann in einen Saal des Zweibrücker Amtsgerichts gebracht. Im Gegensatz zu früheren Verhandlungen war er dieses Mal sogar recht gesprächig. „Ich habe gar nichts zu denen gesagt, habe nur Fernsehen geschaut und das kommentiert“, meinte er zu den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft. Die Worte habe er nicht an die JVA-Beamten gerichtet, die ihm dann aber Handschellen anlegten, bevor sie ihn zur Methadonausgabe brachten. seine Verteidigerin Barbara Schamma sagte: „Er regt sich gerne auf, wenn er im Fernsehen die Politik verfolgt und hat seinen Unmut kundgetan.“ In Freiheit habe ihr Mandant keine sozialen Kontakte. Er habe keine Partnerin und keine Kinder.

Nur verbal, nicht körperlich aggressiv

Als Zeuge des Vorfalls sagte ein Zweibrücker JVA-Beamter aus. Zu viert habe man den Angeklagten zur Methadonausgabe abgeholt und – wie üblich – vorher abgetastet. „Das hat ihm missfallen und er lief mit geballten Fäusten umher.“ Beim Abtasten sei dann die Bemerkung „Du Schwuchtel“ gefallen. „Ja, das hann ich gesaht“, kam die Bestätigung von der Anklagebank. Der 66-Jährige sei oft verbal aggressiv gewesen, habe auch fast täglich beleidigt, so der JVA-Beamte. Mitunter habe er mit der Faust gegen die Zellentür geschlagen. Die Verteidigerin wollte wissen, ob der Angeklagte jemals körperlich aggressiv gewesen sei. „Nein, bei uns in der Abteilung nicht“, erklärte der Beamte.

Die Staatsanwaltschaft verwies im Plädoyer darauf, dass der Angeklagte zugab, das Wort „Schwuchtel“ benutzt zu haben, und die anderen Worte an Mithäftlinge adressiert waren. Die Beleidigungen seien strafbar, gerade weil sie in der JVA vorgebracht worden seien und der 66-Jährige auch einschlägig vorbestraft sei. Die Staatsanwaltschaft beantragte deshalb eine Freiheitsstrafe von acht Monaten. Verteidigerin Schamma verwies auf die lange Hafterfahrung und auch die Haftempfindlichkeit ihres Mandanten, der oft vor sich hin meckere. Er sei über Jahre drogenabhängig gewesen und leide schwer in der Haftanstalt. Seine einzigen Sozialkontakte seien die Bediensteten der JVA. Schamma befand, vier Monate Freiheitsstrafe seien ausreichend.

Richter entscheidet für die Mitte

Richter Matthias Heinzelmann verurteilte den 66-Jährigen wegen Beleidigung schließlich zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten. Der Angeklagte sei geständig gewesen – „und er hat mit uns geredet“. Strafverschärfend sei, dass die Tat in der JVA begangen wurde und auch die hohe Rückfallgeschwindigkeit. 2025 stand der Südwestpfälzer an seinem 65. Geburtstag auch schon wegen Beleidigung vor dem Amtsrichter und erhielt eine Freiheitsstrafe von acht Monaten. Jetzt wurde er zum 68. Mal verurteilt.