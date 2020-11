Der Verkehr an der Kreisel-Baustelle in Ixheim soll ab nächster Woche wieder ungehindert rollen – zumindest auf der Bundesstraße 424 zwischen Ixheim und Rimschweiler. Die Ampel kommt weg. Auch die Autobahn-Auffahrt in Richtung Saarland sowie die Abfahrt aus Richtung Pirmasens kommend werden freigegeben.

„Nachdem die Asphaltarbeiten auf der Bundesstraße vom Kreisel in Richtung Hornbach diese Woche abgeschlossen werden konnten, stehen dort nur noch Markierungsarbeiten, das Aufstellen von Schildern und Arbeiten im Randbereich an“, sagt Volker Priebe, stellvertretender Leiter des LBM Kaiserslautern. Die Restarbeiten seien bis Dienstag so weit abgeschlossen, dass dann die Baustellenampel entbehrlich ist und der Verkehr auf der Bundesstraße wieder ungehindert rollen kann.

Bis spätestens Ende nächster Woche könne dann auch die Auffahrt auf die A 8 Richtung Saarland und die Abfahrt von Pirmasens kommend wieder befahren werden. Mit der Fertigstellung der Bundesstraße geht laut Priebe auch die neue Zufahrt für die Firma WDI in Betrieb. „Jetzt kann die alte Zufahrt zwischen Kreisel und der neuen Brücke in Richtung Mittelbach fertiggestellt werden.“ Die letzten Asphaltarbeiten seien dort für Ende November eingeplant. Die Restarbeiten dort wie Markierung, Beschilderung und Errichtung eines Zauns zwischen WDI und neuer Landesstraße sollen bis Mitte Dezember abgeschlossen sein, so dass dann auch der Verkehr in Richtung Mittelbach wieder ungehindert fließen kann.

Autobahnauffahrt in Richtung Pirmasens bleibt noch geschlossen

Noch bis zum Frühjahr geschlossen bleiben laut Priebe die schon fertiggestellte Autobahnauffahrt in Richtung Pirmasens und die Abfahrt vom Saarland kommend, da dort auf der A 8 noch an der Brücke gearbeitet werde. Für die Brücke ist das Autobahnamt Montabaur zuständig.

An dem Kreisel am Ixheimer Nagelwerk wird seit Frühjahr vergangenen Jahres gebaut. Ursprünglich sollte er bis Ende September fertig sein, dann bis Ende Oktober, doch die Bauarbeiten verzögerten sich. Seit dem Einrichten der Baustelle wird der Verkehr über den Etzelweg umgeleitet.