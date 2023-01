Ist es die Folge beschränkter Feiermöglichkeiten zum Höhepunkt der Corona-Pandemie oder Ausdruck unbegrenzter Liebe und Zuversicht: In Zweibrücken haben sich im vergangenen Jahr 291 Paare das Ja-Wort gegeben, fast ein Rekord an Eheschließungen in den 2000er Jahren. Nur 2018 gab es noch mehr Trauungen vor Zweibrücker Standesbeamten: 294, also drei mehr. Laut Stadtverwaltung wurden auch fünf gleichgeschlechtliche Ehen, drei mit weiblichen Ehepartnern und zwei von männlichen, geschlossen. Und auch fürs neue Jahr scheinen sich viele Bündnispartner gefunden zu haben. Für den Rosengarten, neben Rathaus, Stadtmuseum und Fasanerie eines von vier von der Stadtverwaltung angebotenen Trauzimmern, seien schon 40 der 60 angebotenen Termine reserviert.