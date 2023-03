Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bei rund 3800 Zweibrückern gibt das Bankkonto so wenig her, dass sie regelmäßig aus ihren Einkünften nicht ihre Ausgaben bestreiten können. Sie sind als säumige Schuldner bei Kreditinstituten, Unternehmen oder sogar schon beim Insolvenzgericht aktenkundig. Sagt Creditreform, das als Unternehmen das Zahlungsverhalten analysiert. 12,6 Prozent der Zweibrücker sitzen laut Creditreform in der Klemme. Oft sind die Schuldnerberater bei der Stadt der letzte Strohhalm. Aber der lässt auf sich warten.

Laut Stadtverwaltung sind die Termine bei den beiden Hauptamtlichen der kommunalen Schuldnerberatungsstelle derzeit bis zu einem Jahr im Voraus vergeben. Wer erstmals bei ihnen aufschlägt,