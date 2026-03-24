Autofahrer, die zwischen Homburg und Bruchhof unterwegs sind, müssen nach Ostern bis Ende Juni eine Umleitung fahren. Am Dienstag, 7. April, beginnt der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) mit der Erneuerung der Landstraße. Die Bauarbeiten erfolgen in mehreren Abschnitten: In den ersten beiden Wochen ist die Strecke zwischen der Abzweigung zur L120 – Richtung Bechhofen und Käshofen – und dem Hallenbad Koi dran. Während dieser Zeit kommt man nur über Bruchhof ans Koi. Parallel werden die Bushaltestellen an der Ortseinfahrt erneuert. Eine Spur ist gesperrt; eine Ampel regelt den Verkehr. Als Nächstes wird vom 17. bis 30. April die Strecke zwischen Koi und dem Bruchhofer Baumarkt erneuert. Über die weiteren Bauabschnitte will der LfS noch informieren. Die Umleitung führt über die Berliner Straße und die Robert-Bosch-Straße durchs Erbacher Industriegebiet. Die Umleitungen werden ausgeschildert. Die Arbeiten werden laut LfS bis zum 27. Juni dauern.