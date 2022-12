Am Samstagnachmittag übergaben Vertreter der Stadtkapelle Zweibrücken, der Rockgruppe Purple Haze und des Vereins „We Are One“ die Spendensumme, die sich aus dem Benefizkonzert „Rock Meets Brass“ für die Kinderpalliativstation der Homburger Universitätskliniken, am 24. September in der ausverkauften Festhalle, ergeben hat. Nach Abzug aller Kosten verblieben 23.653,47 Euro, welche Professor Sven Gottschling, Leiter der Station, in Absprache mit den Spendern verwenden möchte.

We Are One übergab zudem noch einen zweiten Scheck in Höhe von 3680 Euro, aus Spendenfotoshootings unter anderem auf dem Triwo-Flughafen Zweibrücken und dem Verkauf von Saarlandkalendern, die der Hobbyfotograf und Allgemeinmediziner Andreas Grub nun seit drei Jahren in Zusammenarbeit mit Kollegen und Freunden zusammenstellt. Womit sich die gesamte Spendensumme des vom Homburger Fotografen Mathias Blum gegründeten Vereins auf 27.333,47 Euro beläuft. Für das kommende Jahr plant der Verein weitere Kalender und Fotoshootings zugunsten der Kinderpalliativstation. In den kommenden Tagen werden auch erste Videos des Konzerts „Rock Meets Brass“ auf dem Streamingportal Youtube veröffentlicht.