Es war die größte Fahrrad-Demo, die Zweibrücken je gesehen hat, sagt Mitorganisator Klaus Fuhrmann. Fast 130 Teilnehmer waren am Freitagnachmittag dem Aufruf der Aktivisten von Fridays for Future gefolgt.

Sie fuhren zunächst eine kleine Runde um die Innenstadt vom Herzogplatz an den Alexanderplatz. Wer dann noch weiter machen wollte, fuhr eine größere Runde mit. Mit den Sprüchen „Was wollen wir? Fahrradwege“ und „Wann wollen wir das? Jetzt“ fuhren die Teilnehmer vor allem auf den viel befahrenen Straßen Zweibrückens. Mit der Demo wollen sie sich laut Mitorganisatorin Merrit Rubel für bessere Radwege einsetzen und den Autofahrern ein Zeichen geben, dass Radfahrer als vollwertige Verkehrsteilnehmer angesehen werden sollen. Die Demo wurde laut Mitorganisatorin Josephine Wunderberg von Zweibrücken vernetzt unterstützt. Außerdem machen viele Teilnehmer bei der Aktion Stadtradeln mit, die am 30. Mai begann und noch bis Sonntag in einer Woche läuft.