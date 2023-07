Zwischen dem elften Firmenlauf 2022 und der zwölften Ausgabe am Mittwochabend lag dieses Mal kein ganzes Jahr. Die beiden Veranstalter VB Zweibrücken und VT Zweibrücken hatten das Lauf-Event für Jedermann nämlich, anders als sonst, vor die Sommerferien verlegt. Im Vorjahr kamen zu Spätherbst-Temperaturen Ende September auch nur 700 Teilnehmer. Diese Zahl an Startern und Starterinnen wurde bereits am Mittwochmittag mit 900 Online-Anmeldungen übertroffen. An die Rekordbeteiligung aus dem Jahr 2019, mit über 1100 aktiven Läufern, kam man trotz Nachmeldungen aber nicht mehr ran.

Etwa 920 Läufer und Walker schickte Rosenkönigin Dilara I. mit ihrem Startschuss um 18 Uhr auf die Flachetappe. Zweimal musste die abgesteckte Strecke vom Schlossplatz durch die Allee und wieder zurück hinter sich gebracht werden, sodass jeder am Ende auf fünf Kilometer kam. Offizielle Zeiten wurden wie immer nicht gestoppt, es geht mehr um das Miteinander. Darum war es auch egal wer vor, mit oder nach wem den Zielbogen durchlief. Bei Kaltgetränken, gegrilltem und Musik wurde auf der After-Run-Party noch ausgiebig gefeiert.