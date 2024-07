Die Mannlich-Realschule plus Zweibrücken hat am Freitagnachmittag in der Aula des Hofenfels-Gymnasiums 91 Schüler verabschiedet, 21 Neunt- und 70 Zehntklässer.

9a

Lina Hautz Einöd

Timo Johann Kratz Kirrberg

David Arsamasow Zweibrücken

Salma Dupré Zweibrücken

Lukas Jager Zweibrücken

Maximilian Lorenz Zweibrücken

Arthur Sänger Zweibrücken

Luca Schönborn Zweibrücken

Paul Schütze Zweibrücken

Jan Stahmer Zweibrücken

Alessio Stephan Oberauerbach

Alexander Unruh Zweibrücken

Siana Yerlikaya Zweibrücken

Johannes Gries Contwig

Jannis Büffel Reifenberg

Niklas Lenhard Reifenberg

Leonie Zimmer Reifenberg

Rudolf Kuraiev Rieschweiler-Mühlbach

Marc Graf Wiesbach

Isabel Mildenberger Bechhofen

Nalin Atilla Nünschweiler

10a

Mousallam Almrstani Zweibrücken

Elena Antinoro Zweibrücken

Thalia Brandt Zweibrücken

Zoé Chamorro Ortega Zweibrücken

Liam Dornieden Zweibrücken

Celina Goldnik Zweibrücken

Kiara Hoang Zweibrücken

Diana Kerst Zweibrücken

Nikita Kraft Zweibrücken

Alicia Moser Zweibrücken

Leon Müller Mörsbach

Daniel Rasmus Zweibrücken

Lara Schwendler Zweibrücken

Finn Siegrist Zweibrücken

Lina Stärk Zweibrücken

Emma Tutas Zweibrücken

Lina Scherer Großsteinhausen

Sophia Bixler Contwig

Zoé Krause Contwig

Felix Zäuner Dellfeld

Emilie Limycz Reifenberg

Jolina Limycz Reifenberg

Tim Hoffmann Käshofen

10b

Gregor Veronika Obergailbach

Samira Eckert Kirrberg

Dominic Mittl Kirrberg

Malik Rüter Kirrberg

Marlon Schrath Kirrberg

Florian Stärkle Kirrberg

Varick Löw Lautzkirchen

Noah Malick Blieskastel

Theo Peifer Reinheim

Emily Geisler Zweibrücken

Emily Lichius Zweibrücken

Fiona Regitz Mörsbach

Diana Späth Zweibrücken

Jason Surbanoski Zweibrücken

Aslan Wolf Zweibrücken

Anastasia Wotschel Zweibrücken

Noreya Schneider Walshausen

Fiona Ellrich Contwig

Nina Gab Contwig

Jan Klensch Contwig

Finn Triller Contwig

Jan Wallé Großbundenbach

Emma Königstein Martinshöhe

Alina Welle Lambsborn

Jannis Winzent Rosenkopf

10c

Vinusha Paramakuru Einöd

Nevio Liurno Brenschelbach

Timo Becker Zweibrücken

Lara Erhard Zweibrücken

Till Flicker Zweibrücken

Chelsea Gensheimer Zweibrücken

Lars Gottmann Zweibrücken

Aiden Heib Zweibrücken

Leon Heider Zweibrücken

Mirja Kettenring Zweibrücken

Aileen Moor Zweibrücken

Amina Mousa-Kerim Zweibrücken

Elias Stoll Zweibrücken

Lorena Bixler Contwig

Lisa Triller Contwig

Maurice Dufour Dellfeld

Felix Gräbel Rieschweiler-Mühlbach

Paula Neubauer Neunkirchen

Lara Antoine Martinshöhe

Tim Lingyak Käshofen

Hannes Schmidt Martinshöhe

Samuel Knecht Nünschweiler

Die Preisträger

Klassenbeste (Notendurchschnitt)

9a Arthur Sänger 2,5

10a Liam Dornieden 1,9

10b Veronika Gregor 1,4

10c Maurice Dufour 1,8

Jahrgangsbeste:

10b Veronika Gregor 1,4

Besondere Leistungen:

Preis für soziales Engagement:

Maurice Dufour (10c)

Deutsch: Maurice Dufour (10c)

Kunst: Noreya Schneider (10b)