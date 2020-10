Wegen der Corona-Pandemie um mehrere Monate verspätet, wurde der neue Fassendenbestandteil der Abiturienten des Jahrgangs 2020 am Donnerstag an das Helmholtz-Gymnasium übergeben.

„Das Motiv eines Bienenstocks (unser Bild) repräsentiert unsere Stufe ganz gut“, sagt Anna Hüther mit Blick auf das im August 2019 begonnene Relief. „Fast 100 Schüler haben in den vergangenen neun Jahren am Helmholtz auf ihr Abitur hingearbeitet. Auf keinen hätten wir in dieser Zeit verzichten wollen. Nun sind wir bereit, auf neue Wiesen aufzubrechen, in die Welt auszuschwärmen und neue Abenteuer zu erleben“, so die Abiturientin weiter.

18 Schüler haben das Relief per Hand aus Metallplatten ausgeschnitten. Umrandungen mussten gebogen und geschweißt werden. Winkel wurden hergestellt sowie Waben und Flügel mit einem Laser ausgeschnitten. Erstmals gibt es in diesem Jahr eine Erklärtafel – sie trägt die Handschrift von Kunstlehrerin Susanne Burkhardt –, die Passanten die Bedeutung des Projekts erläutert.