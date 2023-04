Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schüler machen Kunst am Bau: Jedes Jahr. Seit 2005. Das Projekt ist einmalig in der Pfalz. Nun kommt mit dem „Labirinth“ ein neues Kunstobjekt am Fries des Zweibrücker Helmholtz-Gymnasiums dazu. Es enthält Symbole, die alle mit der Schule zu tun haben.

Das Labyrinth ist aus Blech und hängt an der linken Seite des Gymnasiums, über den Räumen der Bibliotheca Bipontina. Es beginnt mit dem Start und endet mit dem Abi 2021. Auf dem