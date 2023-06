Zweibrücken trauert um einen seiner bekanntesten Fasnachter: Bodo Heintz leitete ein Vierteljahrhundert lang die Prunksitzungen des KVZ.

Von Edgar Steiger

Seine Mutter, Hedwig Heintz, hat lange Jahre als Lokalreporterin die Zweibrücker Vereine „betreut“ und über deren Wirken berichtet. Dass sie dabei immer gerne Versammlungen und Auftritte des Karnevals-Vereins besuchte, hatte für sie einen besonderen Grund: Ihr Ehemann hatte sich lange Zeit schon im KVZ engagiert. Als dann ihr Sohn Bodo ebenfalls nach und nach zu einem „Narr“ wurde, war sie glücklich und stolz zugleich: Dem Männer-Ballett, einem Höhepunkt bei allen Prunksitzungen, folgten die ersten Büttenreden von Sohn Bodo.

Dass er schließlich als Präsident auf Karl Meyer folgte, konnte nicht ausbleiben, souverän leitete er die Großveranstaltungen des Vereins. 26 Jahre war er Sitzungspräsident – bis 2015 –, insgesamt 52 Jahre arbeitete er im Vorstand des KVZ mit. Aber auch bei den unterschiedlichen Treffen im KVZ-Heim an der Annweilerstraße hatte Bodo Heintz stets alle Fäden in der Hand. Man hörte ihm gerne zu und konnte sich selbst doch ebenfalls „auf die Schippe“ nehmen. Auch außerhalb des KVZ war Bodo, der gelernte Radio- und Fernsehtechniker, ein von allen geschätzter Unterhalter, den man stets gerne traf. In den letzten Jahren wurden diese Begegnungen leider, der Krankheit wegen, seltener. Mitte Juni ist Bodo Heintz verstorben. Am Sonntag wäre er 79 Jahre alt geworden.

Geblieben ist die Erinnerung an einen „Narr“, der über lange Jahre die Menschen zum Lachen brachte und sie mit Freude beschenkte.