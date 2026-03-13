Seit 25 Jahren gibt es das Outlet-Center am Zweibrücker Flugplatz. Bald soll es mit dem Ausbau losgehen. Jetzt geht das Outlet eine neue regionale Partnerschaft ein.

Von Gerhard Müller

Noch bis 25. März liegen die Planunterlagen für die Erweiterung des Zweibrücken Fashion Outlet von heute 21.000 auf künftig 29.500 Quadratmeter Verkaufsfläche öffentlich aus. „Wir hoffen, dass wir anschließend sehr bald die Baugenehmigung erhalten“, sagte Center-Direktor Uli Nölkensmeier am Freitag. Die Erweiterungsfläche sei fertig vorbereitet. Liege die Genehmigung vor, könnten die Bagger sofort loslegen. Nölkensmeier hält eine Bauzeit von etwa anderthalb Jahren für realistisch. Die 60 Millionen Euro schwere Erweiterung soll in zwei Phasen ablaufen: In der ersten würden knapp 350 neue Arbeitsplätzen in etwa 28 neuen Markenläden geschaffen, die im Outlet als Stores bezeichnet werden. Nach Vollendung der zweiten Phase werde es das Fashion Outlet auf bis zu 550 neue Arbeitsplätze in dann 40 bis 50 neuen Stores bringen. Aktuell sind im Zweibrücker Outlet gut 1300 Menschen in knapp 130 Läden beschäftigt.

17 dieser Verkaufsmitarbeiter sind bereits seit 2001 an Bord: Damals wurde das Fabrikverkaufszentrum am ehemaligen US-Militärflugplatz eröffnet – mit anfangs 50 Shops auf 15.300 Quadratmetern Fläche. Ununterbrochen seit 2001 halten dem Outlet Marken wie Nike, Bogner, Lacoste und Polo Ralph Lauren die Treue – ebenso die Zweibrücker Zadra-Gruppe, die mit gastronomischen Betrieben zum Gesamtpaket beiträgt.

Besitzer- und Namenswechsel

Zurzeit feiert das Zweibrücker Outlet sein 25-jähriges Bestehen. Betrieben wird es von der Firma Venture Via Outlets, die das Center im Jahr 2017 von der spanischen Neinver-Gruppe übernommen hat. Erster Betreiber im Gründungsjahr 2001 war die britische Gesellschaft McArthur Glen. Der Fabrikverkauf wurde mit den Jahren mehrfach erweitert und änderte bei seinen Besitzerwechseln den Namen. Hatte der Ladenkomplex anfangs den Namen Designer Outlet Zweibrücken getragen, hieß er ab dem Wechsel zu Neinver The Style Outlets, ehe er seit 2017 als Zweibrücken Fashion Outlet beworben wird.

„Heute sind wir eine der bekanntesten und erfolgreichsten Shopping-Destinationen in Deutschland“, sagte Nölkensmeier am Freitag vor der Presse. 2025 habe das Zweibrücker Outlet seine Besucherfrequenz um drei Prozent gegenüber dem Vorjahr gesteigert. Zugleich hätten am Standort die Markenumsätze um knapp vier Prozent zugenommen.

Partnerschaft mit Schuhstadt Pirmasens

Verkehrsgünstig im Dreiländereck gelegen, empfange der Zweibrücker Konsumtempel heute 20 Prozent seiner jährlich vier Millionen Besucher aus Frankreich, drei Prozent aus Luxemburg und die überwiegende Mehrheit aus einem weit gefassten deutschen Einzugsgebiet.

Caprice-Geschäftsführer Jürgen Cölsch (links) und Outlet-Direktor Uli Nölkensmeier geben die neue Partnerschaft mit der Pirmasenser Schuhstadt bekannt. Foto: Gerhard Müller

Zusammen mit Jürgen Cölsch, dem Geschäftsführer der Pirmasenser Schuhfabriken Caprice und Peter Kaiser, gab Uli Nölkensmeier am Freitag eine neue Marketing-Partnerschaft bekannt. Ab sofort wollen das Zweibrücken Fashion Outlet und die Pirmasenser Kooperation Schuhstadt GbR enger zusammenarbeiten. Deren Sprecher ist Jürgen Cölsch. „Nirgendwo in Deutschland“, so der Caprice-Chef, gebe es „so viele Schuh-Outlets wie in Pirmasens. Da ist es für uns naheliegend, unsere Kundschaft, die aus weitem Umkreis kommt, ab sofort gemeinsam zu betreuen und deren Aufenthaltsdauer in unserer Region zu verlängern“. An der Schuhstadt GbR sind neben Caprice und Peter Kaiser auch die Pirmasenser Schuhmarken TT.Bagatt, Bugatti, Gautsche, Kennel & Schmenger, Salamander, Semler und Werner 1911 beteiligt. Mit dem Fashion Outlet wolle man eine langfristig angelegte Marketing-Partnerschaft eingehen, „um uns gegenseitig die Bälle zuzuwerfen und ein gemeinsames Konzept zu entwickeln“, so Cölsch. „Wir haben uns bewusst für Zusammenarbeit statt Konfrontation entschieden.“

Für 16 Millionen Euro modernisiert

Zum Auftakt werden in den Zweibrücker Outlet-Ladenstraßen Werbeplakate und Sitzbänke in Form überdimensionaler Schuhkartons installiert – bedruckt mit dem Schuhstadt-Logo. Im Gegenzug wird in den Pirmasenser Schuh-Outlets für den neuen Zweibrücker Partner geworben. Weitere Marketingmaßnahmen und gemeinsame Aktivitäten in den sozialen Medien sollen die Besucher beider Standorte in den nächsten Jahren gezielt aufeinander aufmerksam machen.

Seit 2019, so Uli Nölkensmeier, hat die Via-Gruppe in Zweibrücken 16 Millionen Euro in Modernisierungs- und Nachhaltigkeitsprojekte investiert. Darunter Photovoltaik auf den Dächern und automatische Schiebetüren an den Ladeneingängen, um Heizenergie zu sparen. Energetische Umbauten an Dächern und Fassaden hätten die Energieeffizienz um 25 Prozent gesteigert. Zuletzt, so der Direktor, sei das Fashion Outlet zum sechsten Mal in Folge mit fünf Sternen für höchste Nachhaltigkeitsstandards ausgezeichnet worden. Mittelfristig strebe man das Erreichen der Klimaneutralität an.

Blumenfront statt Poller

Vor den Toren des Outlets unterhält das Unternehmen nach Aussage des Chefs heute „die größte Schnellladestation für E-Autos in der Region“. Vom Parkplatz her habe man die Zugangsbereiche zum Fashion Outlet mit einer gut 800 Meter langen eisernen Mauerkonstruktion gegen Anschläge mit Fahrzeuge abgesichert. „Diese Lösung haben wir mit Blumenrabatten bepflanzt“, hält Uli Nölkensmeier diese Sicherungseinrichtung für „optisch viel ansprechender als ein langes Spalier aus Pollern“.