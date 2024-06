Am Freitag gegen 17 Uhr teilt der Sicherheitsdienst des Outlet Centers in Zweibrücken mit, dass sie gerade einen Ladendieb auf frischer Tat verfolgen. Bei Eintreffen der Polizei versteckte sich der Täter in einem 40 Quadratmeter großen Gebüsch. Die Polizei schreibt: „Das Gebüsch konnte umstellt und der 26-jährige Täter festgenommen werden. Dieser entwendete gemeinsam mit vier weiteren, bisher noch unbekannten Tätern, aus mehreren Geschäften des Outlet Centers Kleidung im Gesamtwert von 960 Euro.“