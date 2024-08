Ein neuer Anbieter aus Frankreich eröffnet im Zweibrücken Fashion Outlet am Freitag seine Filiale. Ein anderes Unternehmen hat dort seine Segel gestrichen.

Für die Kunden im Zweibrücken Fashion Outlet gibt es ab Freitag, 30. August, eine weitere Möglichkeit, den Einkaufsbummel für eine Mahlzeit zu unterbrechen. Mit einem Stand gegenüber dem Burger-Anbieter Five Guys öffnet das elsässische Speisenkonzept Corner ’n Street seine erste Niederlassung in Deutschland. Das Angebot umfasst herzhafte bis süße Bubblewaffeln sowie Bowls, Salate und Getränke.

Währenddessen ist im Fashion Outlet bereits seit mehreren Tagen der Verkaufsshop von Scotch & Soda geschlossen. Holger Rhode, der vorläufige Insolvenzverwalter der Modekette, teilte am Donnerstag mit, dass Scotch & Soda zum Monatsende den Geschäftsbetrieb in allen knapp 40 verbliebenen Filialen in Deutschland beende. Wer das Ladenlokal im Outlet künftig besetzen wird, steht noch nicht fest, sagt Center-Sprecherin Janine Kihm auf Anfrage.