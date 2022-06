Bei der Jahreshauptversammlung der Zweibrücker Fasenachts-Freunde (ZFF) wurden alle Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt. Präsident bleibt somit Andreas Bergmann, erster Vorsitzender Simon Nikolaus, zweiter Vorsitzender Volker Grünagel. Schriftführerin bleibt Dörthe Mache, Kassiererin Kirsten Mache und Jugendbeauftragte Lea-Michèle Engelke. Besprochen wurden außerdem die Teilnahme am Zweibrücker Kindertag am 12. Juli und an der Fahrt in die französische Partnerstadt Boulogne-sur-Mer über Pfingsten.