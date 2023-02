Dienstag, 14.11 Uhr, wird er sich vor der Festhalle in Bewegung setzen: der Zweibrücker Faschingsumzug 2023. Ab 13 Uhr, bis der letzte Teilnehmerwagen den Schlossplatz, wo der Zug sich auflösen wird, erreicht hat, wird es aufgrund von Straßensperrungen in der Innenstadt zu Verkehrsbehinderungen kommen. Darauf weist die Zweibrücker Stadtverwaltung hin. Nach Passieren der Wagen werden die Sperrungen abschnittsweise aufgehoben, mit der letzten Freigabe sei gegen 16.30 Uhr zu rechnen. Aufstellungsort für die 33 Gruppen, die sich angemeldet haben und närrisch durch die Innenstadt ziehen wollen, ist der Parkplatz vor der Festhalle an der Rennwiese, von da geht es los: über die Saarlandstraße, die Landauer Straße, die Alte Ixheimer Straße (entgegen der Fahrtrichtung), Lützelstraße, Fruchtmarktstraße, Hauptstraße, vorbei am Alexanderplatz mit der Tribüne zum Schlossplatz. Die Vollsperrungen werden ausgeschildert. Außer den Zweibrücker Fastnachtsvereinen wollen auch Karnevalisten und Musikgruppen aus dem Kuseler Land, Ramstein, Spiesen-Elversberg und Sankt Wendel dabei sein.