Seit Dezember 2019 ist der schmale Pfad in der Fasanerie, der oberhalb der Straße vom Hotel in Richtung Bahnübergang verläuft, für Fußgänger gesperrt. Laut Stadtpressesprecher Jens John gibt es indes kaum Hoffnung, dass der Weg so schnell wieder für Wanderer und Spaziergänger geöffnet wird. Der Grund: Für eine Sanierung fehlt schlichtweg das nötige Kleingeld.

Der Weg stelle eine erhebliche Gefahr für die Fußgänger dar. Er ist laut John zu schmal und fällt zur Fahrbahn hin steil ab. Heißt im Klartext: Die Gefahr, dass Fußgänger zu Fall kommen, womöglich auf die Fahrbahn stürzen und es dabei zu schweren Unfällen kommen kann, ist groß. Bereits seit Dezember 2019 ist der Fußweg deshalb gesperrt, und die Zuwege sind mit großen Findlingen blockiert worden.

Dass der Weg früher oder später wiederhergestellt wird, ist laut John ziemlich unwahrscheinlich, wie der Stadtpressesprecher im RHEINPFALZ-Telefonat erklärt. Den Hang herzurichten und den Weg verkehrssicher zu gestalten, wäre enorm teuer. Dafür fehle der Stadt schlichtweg das Geld. „Wenn Mittel da wären, würde der Pfad bestimmt gemacht werden. Die Mittel sind aber nicht da", sagt John. Die Fußgänger können für die Strecke ins Tal auch weiterhin die anderen breiteren Waldwege ein Stück oberhalb des schmalen Pfades und auf der gegenüberliegenden Talseite neben dem Bächlein nutzen.