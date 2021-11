Knapp 600 Besucher kamen am Samstagabend in die Festhalle, um die Tanzgruppen um Elmiras Orient zu sehen. Von Anfang an war die Stimmung gut. Immer wieder gab es Szenenapplaus von Tanz-Enthusiasten für die Choreographien und märchenhaften Kostüme. Was die Faszination der jährlichen Tanzshow ausmacht, ist, dass in den Gruppen Tänzerinnen aus alten Altersgruppen – also vom Grundschulkind bis hin zu Seniorinnen – ihr Können zeigen, das teilweise von sehr hoher Qualität ist. Elmiras Orient ist eine Bauchtanzschule, die auf dem Zweibrücker Flughafen angesiedelt ist.