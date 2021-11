In der Nacht auf Dienstag, 9. November, haben Unbekannte in der Berliner Straße in Homburg-Erbach einen mobilen Blitzeranhänger des Saarpfalz-Kreises mit goldener Sprühfarbe beschmiert und mit Schriftzügen versehen. Die Polizei spricht von einer „gemeinschädlichen Sachbeschädigung“. Die Höhe des Sachschadens sei noch unklar. Hinweise zur Identität des oder der Täter lägen nicht vor. Zeugen werden von der Homburger Polizei gebeten, sich unter der Telefonnummer 06841 1060 zu melden.