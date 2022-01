In der Nacht zum Sonntag verschmierten Unbekannte das Schaufenster des CDU-Wahlkreisbüros in Ottweiler mit Farbe. Am Fenster hing ein Wahlplakat des saarländischen Ministerpräsidenten Tobias Hans, teilt die Polizei mit. Eine gelblich-orangene Farbe wurde über das Plakat an der Schaufensterscheibe verteilt. Die Farbe erstreckte sich über eine Fläche von etwa 2,6 Quadratmeter. Als die Polizei zum Wahlkreisbüro kam, war die Farbe zum Teil noch flüssig. Hinweise auf den Täter haben die Beamten derzeit nicht. Die

Polizei in Neunkirchen bittet unter Telefon 06821-2030 um Zeugenaussagen.